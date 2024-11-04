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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, ABD'de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

AA
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New York borsası yatay seyirle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalışla 41.998,87 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.728,13 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 azalarak 18.197,59 puana geriledi.

Yatırımcılar, yarın yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesi temkinli hareket ederken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 8 baz puan azalışla yüzde 4,28'e geriledi. Dolar endeksi de yüzde 0,6 azalarak 103,68 değerine inerken, para birimi avro ve yen karşısında da değer kaybetti.

Analistler, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında yarın yapılacak başkanlık seçiminde net bir favori olmadığını ifade etti.

Yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirten analistler, ülkede başkanlık seçimlerinin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların bu hafta takip edeceği başlıklar arasında yer aldığını kaydetti.

Para piyasalarında, Fed'in perşembe günü 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 96 olarak fiyatlandı.

Seçim yaklaştıkça oynaklığın arttığı eski başkan Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisseleri açılışta yüzde 2 değer kazandı.

Öte yandan çip şirketi Nvidia'nın, rakibi Intel'in yerine 8 Kasım'dan itibaren Dow Jones endeksindeki 30 şirket arasına katılacağı duyuruldu. Nvidia'nın hisseleri güne hafif kazançla başlarken, Intel'in hisseleri ise yüzde 4'e yakın geriledi.

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