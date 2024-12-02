New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artarak 44.925,86 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 6.040,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kazançla 19.255,43 puana çıktı.

Yatırımcılar ABD'de bu hafta açıklanacak önemli istihdam verileri öncesinde temkinli hareket ederken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında yatay seyir izlendi.

Analistler, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanlığına seçilmesi ve Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadında üstünlüğü ele geçirmesinin ardından kasım ayında pay piyasalarındaki yükselişi anımsattı.

Trump'ın iş dostu politikalarının ekonomik büyümeyi ve şirket karlarını artırabileceği yönündeki beklentilerin yükseldiğine işaret eden analistler, ancak bunların enflasyonu da körükleyebileceği, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceği ve küresel büyümeyi etkileyebileceği yönünde endişelerin de olduğunu aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay politika faizini yüzde 62 ihtimalle 25 baz puan indireceği, yüzde 38 ihtimalle de sabit bırakacağı öngörüldü.

Kurumsal tarafta, üst yöneticisi (CEO) Pat Gelsinger'in 1 Aralık itibarıyla şirketten emekliye ayrıldığını duyuran çip şirketi Intel'in hisseleri yüzde 2 değer kazandı.

Dün CEO'su Carlos Tavares'in istifa ettiğini duyuran Stellantis'in hisseleri ise yüzde 8 düştü.