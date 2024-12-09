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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

AA
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New York borsası yatay seyirle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artışla 44.657,60 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 6.082,3 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 azalarak 19.817 puana indi.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Analistler, ülkede çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) 17-18 Aralık'ta düzenlenecek toplantısı öncesi açıklanacak son önemli veri setleri arasında yer aldığını ve bankanın politikasını etkileyebileceğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor.

Kurumsal tarafta ise ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, Çin'de anti-tekel yasasını ihlal ettiği şüphesiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldığının açıklanmasının ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Çin siyasi liderliğinin ekonomik durumun iyileştirilmesi için 2025'te "daha aktif bütçe ve gevşek para politikası" izlenmesi çağrısında bulunması sonrası Amerikan borsalarında işlem gören Çinli şirketlerin hisselerinde ise yükseliş görüldü. Alibaba'nın hisseleri yüzde 7'nin ve PDD Holdings'in hisseleri yüzde 11'in üzerinde değer kazandı.

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