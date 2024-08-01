New York borsası yükselişle açıldı

Fed'in faiz indirimine yeşil ışık yakması sonrası Wall Street, yeni işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artarak 40.916,96 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 5.537,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artarak 17.647,03 puana yükseldi.

Dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutan Fed, eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Powell: Politika faizini düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıldı

Fed Başkanı Jerome Powell dün düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylülde masaya gelebileceğini ifade etti. Eylül ayındaki toplantı da dahil gelecek toplantılar hakkında hiçbir karar almadıklarını belirten Powell, Komitenin genel düşüncesinin "politika faizini düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıldığı" yönünde olduğunu aktardı.

İş gücü piyasasında soğuma sürdü

Makroekonomik veri tarafında da bu hafta iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcıların odağında yer alırken, ülkede bugün açıklanan veriler iş gücü piyasasındaki soğumanın sürdüğünü gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Temmuz ile biten haftada 249 binle yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesi çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, diğer temel göstergelerle birlikte işsizlik maaşı başvurularında yaşanan artışın iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret ettiğini ve bunun da Fed'in eylül ayında politika faizini düşürebileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği de bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise ikinci çeyrekte yüzde 0,9 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Bilançolar fiyatlamalarda etkili oldu

Öte yandan devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da takip edilirken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan ABD'li teknoloji devlerinden Meta'nın hisseleri, şirketin geliri ve karının beklentileri aşması sonrası yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

Qualcomm'un hisseleri ise finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının gelirini etkileyebileceğine dair uyarısının ardından yüzde 3'ün üzerinde düştü.

Moderna'nın hisseleri de bu yıla ilişkin satış tahminlerini düşürmesi sonrası yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti.

Analistler, bugün de Amazon, Apple ve Intel'in piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançolarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.