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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takvimi ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının takip edileceği haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Haber Merkezi
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New York borsası yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artarak 42.264,54 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artışla 5.833,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 kazançla 18.648,15 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve yoğunlaşan bilanço dönemi yatırımcıların odağında olmaya devam ederken pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısının endişe edildiği kadar şiddetli olmaması ve risk algısını azaltması piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

İran'a yönelik saldırıda korkulduğu gibi petrol veya nükleer tesislerin hedef alınmamasıyla petrol fiyatları yaklaşık yüzde 6 düşüş kaydetti.

ABD'de bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini belirten analistler, verilerin ülke ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini aktardı.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini kaydetti.

Devam eden bilanço sezonunun da yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirten analistler, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Visa, Mastercard, McDonald's, Starbucks, Exxon, Chevron gibi şirketlerin bu hafta finansal sonuçlarını açıklayacak firmalar arasında olduğunu aktardı.

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