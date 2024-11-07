New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 artarak 43.776,62 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artışla 5.949,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 kazançla 19.087,83 puana çıktı.

ABD'de seçim belirsizliğinin Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferiyle sonra ermesiyle gözler Fed'e çevrilirken, dün ralli yapan pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, Trump'ın ikinci döneminde Fed'in izleyeceği politikaların merak edildiğini belirterek, Bankanın bugünkü toplantısından çıkacak karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

Fed'den alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyleyen analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakıldığını vurguladı.

Analistler, Trump'ın izlemesi beklenen politikaların enflasyonist etkilerinin daha güçlü olabileceği endişesinin öne çıktığını, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Kasım ile biten haftada 221 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği de bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 ile beklenenden az arttı.

Kurumsal tarafta, dün yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde gelir açıklayan yolculuk paylaşım şirketi Lyft'in hisseleri yüzde 20'den değer kazandı.