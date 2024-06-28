New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artarak 39.164,06 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 5.482,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 kazançla 17.858,68 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki para politikasına dair ipuçları verebilecek yoğun veri akışı takip edilirken, pay piyasaları hafif düşüşle başladığı günü pozitif seyirle kapattı.

Ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 artarken, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin mayıs ayında yayımlanan tahminlerde, ülkenin yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Analistler, büyüme hızının önceki çeyreğe göre yavaşladığını gösteren verinin yatırımcıların bu yıl faiz indirimine dair beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Yılın ilk çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye revize edildi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Haziran ile biten haftada 233 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 15 Haziran ile biten haftada 18 bin kişi artarak 1 milyon 839 bine yükselirken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

ABD'de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, mayısta aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1'lik artış yaşandı.

Ülkede mal ticareti açığı, mayısta aylık yüzde 2,7 artışla 100,6 milyar dolar olurken, iki yılın en yüksek seviyesi kaydedildi.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi de mayısta artış beklentilerinin aksine yüzde 2,1 azaldı.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın bu akşam yapacağı ilk açık oturumun takip edileceğini belirterek, yarın açıklanacak kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin de yatırımcıların odağında yer aldığını aktardı.

Öte yandan, çip şirketi Micron Technology'nin dördüncü çeyreğe dair yatırımcı tahminlerinin altında gelir beklentisi açıklaması sonrasında şirketin hisseleri de yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

ABD'li eczane zinciri Walgreens'in hisseleri de 2024 mali yılı kar tahminlerini düşürmesi sonrasında yüzde 22 düşüş gösterdi.

Beklentilerin altında satış bildiren Amerikan giyim şirketi Levi Strauss'ın hisse fiyatı da yüzde 15'ten fazla geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tüm koşulları göz önünde bulundurarak, yılın dördüncü çeyreğinde faiz oranında indirime gidilmesinin muhtemel olduğuna inanmaya devam ettiğini bildirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da enflasyon baskısının hala yüksek olduğu bir ortamda Fed'in faiz indirimini desteklemeye henüz hazır olmadığını yineledi.

Henüz faiz oranını düşürmenin uygun olduğu noktada olmadıklarına işaret eden Bowman, enflasyonda bir dizi yukarı yönlü risk görmeye devam ettiğini belirtti.