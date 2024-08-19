New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,58 artarak 40.896,53 puana ulaştı. Endeks, kazanç serisini beşinci güne taşıdı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,97 artışla 5.608,25 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,39 kazançla 17.876,77 puana ulaştı. İki endeks de üst üste sekizinci gün pozitif kapanışını gerçekleştirdi.

Geçen hafta fiyat baskılarının hafiflediğine işaret eden veriler sonrasında toparlanan pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, ay başında hayal kırıklığı yaratan verilerin, resesyon korkularını alevlendirdiğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmede geride kaldığına dair endişeleri artırdığını anımsattı.

Geçen hafta fiyat artışlarının yavaşladığına ilişkin veriler ve güçlü perakende satışlarının ise ağustos ayına çalkantılı bir başlangıç ​​yapan pay piyasalarını yatıştırdığına işaret eden analistler, ekonominin yumuşak iniş yapabileceğine yönelik umutların tekrar canlandığını ifade etti.

Analistler, bu hafta piyasa katılımcılarının faiz indirimi patikasına dair daha fazla ipucu için Fed'in son toplantısının tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmayı beklediğini kaydetti.

Diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, iş gücü piyasasının fazla zayıflaması ihtimalinin artması nedeniyle Bankanın bir sonraki toplantısında faiz oranlarını düşürmeye açık olduğunun sinyalini verdi.

Risk dengesinin değiştiğini söyleyen Kashkari, bu nedenle eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığıyla ilgili tartışmanın yerinde olduğunu ifade etti.

Öte yandan, yapay zeka sistemlerinin yeteneklerini geliştirmek amacıyla ZT Systems'ı 4,9 milyar dolara satın alacağını duyuran ABD'li yarı iletken üreticisi AMD'nin hisseleri yüzde 4,5 değer kazandı.