New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarak 40.890,49 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artışla 5.620,85 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kazançla 17.918,99 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Fed'in bugün yayımladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Yetkililerin birkaçı, enflasyondaki son gelişmelerin ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesi için makul bir gerekçe oluşturduğunu veya böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti." bilgisi verildi.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 62, faiz oranını 50 baz düşürme ihtimali yüzde 38 olarak fiyatlandı.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajların da beklendiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,54'ten yüzde 6,50'ye inerken, mortgage başvuruları da yüzde 10,1 azaldı.

Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.

Analistler, aşağı yönlü revizyonun iş gücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek, Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li perakende zinciri Target'ın ikinci çeyrek karı ve geliri piyasa beklentilerini aştı. Yıllık kar tahminini de yükselten Target'ın hisseleri yüzde 11'in üzerinde arttı.

İkinci çeyrekte karı beklentileri aşmasına rağmen geliri beklentilerin altında kalan ve satış tahminlerini düşüren mağaza zinciri Macy's'in hisseleri ise yüzde 13'e yakın değer kaybetti.

Güçlü finansal sonuçlar yayımlayan, Marshalls ve HomeGoods gibi mağazaların ana şirketi TJX'in hisseleri de yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

Ayrıca Ford Motor, elektrikli araç stratejisinde bazı değişikliklere gittiğini açıkladı. Tennessee'de inşa halinde olan yeni elektrikli araç fabrikasında üretime başlamayı ertelemek ve hibrit modellerle elektrikli ticari araçlara öncelik vermek gibi değişiklikleri duyuran şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 2 artış gösterdi.​​​