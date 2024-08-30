New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,55 arttı. Endeks, 41.563,08 puanla kapanış rekorunu tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,01 artışla 5.648,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 kazançla 17.713,62 puana çıktı.

ABD'de açıklanan veriler fiyat baskılarının azaldığına işaret ederken pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları, temmuzda aylık yüzde 0,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile tahminlerin altında arttı.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta yukarı yönlü revize edilerek 67,9 oldu. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ağustosta yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e gerilerken Aralık 2020'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Analistler, ABD'de son açıklanan verilerin Fed'in bu yıl birkaç kez faiz oranlarını düşürmesine kapı açtığını ifade etti.

Öte yandan ABD basınında Intel yöneticilerinin zayıflayan işleri ele almak için yatırım bankacılarıyla birlikte stratejik seçenekler üzerinde çalıştığı haberleri yer aldı. Tasarım ve üretim işlerinin bölünmesiyle olası birleşme ve satın almalar dahil çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğine dair haberler sonrasında Intel'in hisseleri yüzde 9,5 değer kazandı.

Goldman Sachs'ın iş gücünün yüzde 3 ila 4'ünü işten çıkarmayı planladığına yönelik haber sonrasında ise Bankanın hisseleri günü hafif yükselişle tamamladı.

New York borsası, İşçi Bayramı tatili nedeniyle pazartesi günü işleme kapalı olacak.