New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,03 artarak 42.512 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,71 artışla 5.792,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kazançla 18.291,82 puana yükseldi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Fed'in son toplantısına ait tutanakların faiz indiriminin boyutu konusundaki görüş ayrılıklarını ortaya koyarken, banka yetkililerinin enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığı konusunda hemfikir olduğunu göstermesi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, banka yetkililerinin "önemli bir çoğunluğunun" politika faizinin 50 baz puan düşürülmesini desteklediği bildirildi.

Tutanaklarda, ekonomik büyüme güçlü ve işsizlik düşük kalmaya devam ederken enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğuna dikkati çeken bazı yetkililerin ise toplantıda politika faizinin 25 baz puan indirilmesinden yana olduğu aktarıldı.

Fed'in tutanaklarında, "Neredeyse tüm yetkililer enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti." ifadesi kullanıldı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, bankanın geçen ay yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimini desteklediğini ancak enflasyona yönelik hala yukarı yönlü riskler olduğunu ve ekonomik görünüme ilişkin "anlamlı" belirsizlikler de göz önüne alındığında normal politika duruşuna daha kademeli şekilde geri dönmenin uygun olabileceğini ifade etti.

ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri piyasaların odağında bulunurken analistler, enflasyon verilerinin gevşeme sürecine giren Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin beklentiler üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise Alphabet'in hisseleri, ABD'nin tekelleşmeyle suçladığı arama motoru Google'ı bazı uygulamaları ve hizmetlerini "satmaya zorlamaya" hazırlandığına dair haberlerin ardından yüzde 1,59 değer kaybetti.

Boeing'in hisseleri de şirketin eylül ayının ortasından bu yana grevde olan fabrika işçileri için yaptığı yüzde 30'luk zam teklifini geri çekmesi sonrası yüzde 3,41 düştü.