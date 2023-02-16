New York borsasında enflasyon baskısı

Dow Jones endeksi, 130 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,4 azalarak 33.992,09 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,79 düşüşle 4.114,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,44 kayıpla 11.896,31 puana indi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6 ile beklentileri aşarken, piyasalarda günün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 11 Şubat ile biten haftada 194 bine gerileyerek beklentilerin altında geldi.

Öte yandan, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eksi 24,3 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydederken, sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ocak ayı enflasyon verilerinin enflasyonu soğutmak için daha yapılacak çok şey olduğunu gösterdiğini belirtti.

Enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin devam ettiğini söyleyen Mester, Fed'in faiz oranın yüzde 5'in üzerine çıkarması ve uzun bir süre o seviyelerde tutması gerektiğini savundu.

Mester ayrıca, koşullar gerektiriyorsa Fed'in faiz artışlarını hızlandırabileceğini ifade etti.