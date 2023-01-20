New York Fed Başkanı Williams: Daha fazla faiz artırımı gerekiyor

Williams, New York'ta bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Enflasyon hala yüksek ve arz-talep dengesizliklerinin devam ettiği yönünde işaretler var. Para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefimize sürdürülebilir şekilde getirmek için yapması gereken daha çok işi olduğu açık" dedi.

"Enflasyonu aşağı getirmenin bir süre için trendin altında büyüme ve iş gücü piyasası şartlarında bir miktar gevşemeyi gerektirmesi büyük olasılık" diye konuşan Williams, "Fiyat istikrarını yeniden tesis etmek maksimum istihdam ve uzun vadede istikrarlı fiyatları için zaruri. İşimizi tamamlayana kadar rotada kalmaya devam etmemiz çok önemli" ifadelerini kullandı.

Enflasyon baskılarının yavaşlamaya başladığına dair işaretler gördüklerini belirten Williams, enflasyonun bu yıl yüzde 3'e gerilemesini beklediğini vurguladı.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1 büyümesini bekleyen Williams, işsizlik oranının ise yüzde 4,5'e çıkacağını öngördü.