New York Fed Başkanı Williams: Fed enflasyonu düşürmek için adım atacak

ABD Merkez Bankası Federal Reserve'in New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun hala yüksek seviyelerde olduğunu ve Merkez Bankasının enflasyonu düşürmek için harekete geçeceğini açıkladı.

Williams, bankacılık sektöründeki son stresin de ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Williams, enflasyonu düşürmek için para politikası araçlarını kullanacaklarını belirtirken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin başkan yardımcısı olarak da faiz oranlarının belirlenmesinde etkili olan bir isim.

Son veriler daha fazla sıkılaştırmaya işaret ediyor

New York Fed Başkanı Williams, yaptığı açıklamalarda para politikası için sırada ne olacağına ilişkin kişisel görüşünü belirtmedi. Ancak, son zamanlarda yayınlanan merkez bankası tahminlerinin daha fazla para politikası sıkılaştırmasını işaret ettiğine dikkat çekti.

Williams, enflasyonun düşürülmesine yardımcı olmak için ve piyasaların Fed'in oranlarla ne yapmasını beklediği görüşüne karşı çıkmadı. Bu, Fed'in politika yapıcılarının faiz oranlarını artırarak enflasyonu kontrol altında tutmaya çalışacağı anlamına geliyor.

Ancak Williams, faiz artışlarının ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve borçlanma maliyetlerini yükseltebileceği riskine de işaret ediyor. Bu nedenle, Fed'in politika yapıcılarının kararlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmesi ve ekonomik belirsizlikleri dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini belirtti.