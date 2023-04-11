New York Fed Başkanı Williams, Fed'in enflasyon hedefi için tarih verdi

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon baskılarının kademeli olarak soğumasını beklediğini ifade ederek ve enflasyonun 2025 yılına kadar yüzde 2 hedefine geri dönmesini beklediğini söyledi.

New York Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte konuşan Williams, şu anda yüzde 5 seviyesinde olan enflasyonun bu yıl yaklaşık yüzde 3,75'e düşebilceğini ifade ederek işsizlik oranının ise muhtemelen artacağını ve önümüzdeki aylarda yüzde 4 ila yüzde 4,5 seviyesine çıkacağını belirtti.