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New York Fed Başkanı Williams, Fed'in enflasyon hedefi için tarih verdi

New York Üniversitesi'nde gerçekleşen bir etkinlik sırasında konuşan New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon baskılarının kademeli olarak azalmasını beklediğini ifade edere,k 2025 yılına kadar enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döneceğini söyledi.

Haber Merkezi
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New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon baskılarının kademeli olarak soğumasını beklediğini ifade ederek ve enflasyonun 2025 yılına kadar yüzde 2 hedefine geri dönmesini beklediğini söyledi.

New York Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte konuşan Williams, şu anda yüzde 5 seviyesinde olan enflasyonun bu yıl yaklaşık yüzde 3,75'e düşebilceğini ifade ederek işsizlik oranının ise muhtemelen artacağını ve önümüzdeki aylarda yüzde 4 ila yüzde 4,5 seviyesine çıkacağını belirtti.

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