New York Fed Başkanı Williams: Mevcut faiz politikası enflasyonla mücadele için yeterli

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New York Fed Başkanı John Williams, pazartesi günü yayımlanan röportajında ABD ekonomisi ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Williams, kişisel beklentisinin enflasyonun yılın ikinci yarısında ve gelecek yıl boyunca kademeli şekilde gerilemeye devam etmesi yönünde olduğunu belirterek, mevcut para politikasının bu süreci destekleyecek ölçüde uygun bir seviyede bulunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutan Fed'de üç üye faiz artırımından yana oy kullanırken, sıkı para politikasının geciktirilmesinin enflasyon risklerini artırabileceğini savunmuştu.

Williams ise enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefiyle uyumlu bir patikaya girmemesi halinde merkez bankasının gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini vurgulayarak, gerektiğinde para politikasında yeni hamlelerin gündeme gelebileceğine işaret etti.

Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon endişelerini hafifletti

Fiyat baskılarına ilişkin son veriler, Fed politika yapıcılarının elini bir miktar rahatlattı. Merkez bankasının yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi, benzin fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle haziran ayında yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik beklentilerin petrol fiyatlarını aşağı çekmesi de enflasyona ilişkin kaygıların azalmasına katkı sağladı.

John Williams, önümüzdeki dönemde gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon göstergelerine odaklanacaklarını belirterek, temel fiyat eğilimlerinin 2028 yılına kadar enflasyonun kalıcı şekilde yüzde 2 hedefine ulaşmasıyla uyumlu olup olmadığını yakından izleyeceklerini ifade etti.

Williams: Orta Doğu geriliminin kalıcı enflasyon etkisi beklenmiyor

New York Fed Başkanı John Williams, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların bu yılın geri kalanında ya da gelecek yıl kalıcı bir enflasyon baskısı oluşturmasını beklemediğini belirterek, temel ekonomik tahminlerini bu senaryo üzerine oluşturduklarını söyledi.

Bununla birlikte jeopolitik gelişmelerin hızla değişebileceğine dikkat çeken Williams, bölgedeki risklerin seyrine bağlı olarak ekonomik görünümün de farklılaşabileceği uyarısında bulundu.

Piyasa analistleri ise jeopolitik tansiyonun düşmeye devam etmesi ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin sürmesi halinde, Fed'in mevcut faiz seviyelerini koruyarak enflasyonu orta vadeli hedefiyle uyumlu bir patikada tutabileceği görüşünü dile getiriyor.