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New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin açıkladığı imalat endeksi, aralıkta 0,2 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Haber Merkezi
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New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında
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New York Fed'in aralık ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, aralıkta 31 puan azalışla 0,2'ye indi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 6,40 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki yatay seyre işaret eden endeks, kasımda 31,2 ile Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Yeni sipariş endeksi aralıkta 21,9 puan azalarak 6,1'e ve sevkiyat endeksi 23,1 puan azalışla 9,4'e düştü.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik de bu dönemde 8,6 puan azalarak 24,6'ya geriledi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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