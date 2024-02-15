New York Fed imalat endeksi daralmaya işaret etti
ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, şubat ayında eksi 2,4 ile beklentilerin üzerine çıkmasına rağmen, imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.
New York Fed'in şubat ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi şubatta 41,3 puan artışla eksi 2,4'e yükseldi.
Endekse ilişkin piyasa beklentileri, bu dönemde eksi 13,7 değerini alması yönündeydi.
Piyasa beklentilerinin üzerinde artmasına rağmen, imalat sektöründe daralmaya işaret eden endeks, ocakta eksi 43,7 olmuştu.
Yeni sipariş endeksi şubatta 43,1 puan artarak eksi 6,3'e ve sevkiyat endeksi 34,1 puan yükselerek 2,8'e çıktı.
Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 2,7 puan artışla 21,5'e ulaştı.
Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.