New York Fed imalat endeksi kasımda yükseldi

New York Fed'in kasım ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre imalat endeksi, kasımda 43,1 puan artışla 31,2'ye yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 0,30 değerini alması yönündeydi.

Pozitif değer alarak imalat sektöründeki büyümeye işaret eden ve Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden endeks, ekimde eksi 11,9 olmuştu.

Yeni sipariş endeksi kasımda 38,2 puan artarak 28'e ve sevkiyat endeksi 35,2 puan artışla eksi 32,5'e çıktı.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 5,5 puan azalarak 33,2'ye geriledi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.