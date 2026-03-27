New York Fed yetkilisi: Hazine bonosu alımları önemli ölçüde azalabilir

Fed geçen yıl bilanço daraltma sürecini (QT) sonlandırdıktan sonra likiditeyi yeniden güçlendirmek amacıyla kısa vadeli Hazine bonosu alımlarına başlamıştı. Bu adım aynı zamanda Fed’in portföyünün vadesini kısaltarak Hazine piyasasıyla daha uyumlu hale getirmeyi amaçlıyordu.

Perli, alımların vergi dönemi öncesinde rezerv açığını kapatmak için önden yapıldığını, aksi halde kısa sürede çok büyük miktarda alım gerekebileceğini ve bunun operasyonel açıdan pratik olmayacağını söyledi. Fazla likidite verilmesi halinde para piyasası faizlerinin geçici olarak düşebileceğini ve fazla nakdin Fed’in ters repo imkânına yönlenebileceğini de ekledi.

Perli ayrıca, uygun olduğunda finansal kurumların Fed’in repo operasyonlarını kullanmaları gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, Fed’in bilanço yönetiminde daha esnek bir yaklaşım benimsediğini ve likidite koşullarına göre alım hızını ayarlamaya hazır olduğunu gösteriyor.