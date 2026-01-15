New York'ta imalat sektörü yeniden büyüme sinyali verdi

New York Federal Rezerv Bankası'nın perşembe günü açıkladığı eyalet çapındaki imalat endeksi, iş koşullarının ocak ayında on bir puan yükselerek eksi 3,7'den 7,7 seviyesine ulaştığını gösterdi. The Wall Street Journal tarafından derlenen ekonomist görüşleri, endeksin yalnızca 1,0'a yükseleceği yönündeydi.

New York Fed Ekonomik Araştırma Danışmanı Richard Deitz, "Aralık ayındaki küçük düşüşün ardından, New York Eyaleti'ndeki imalat faaliyeti ocak ayında mütevazı bir artış gösterdi" açıklamasını yaptı.

Bankanın verilerine göre yeni siparişler artarken, sevkiyat endeksi bir yılı aşkın süredir görülmeyen en yüksek seviyeye fırladı. Ödenen fiyatlar endeksi sabit kalırken, girdi maliyetlerindeki artışların yüksek seviyelerde seyrettiği, ancak elde edilen fiyatlar endeksinin Şubat 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.

Teslimat sürelerinde değişiklik olmazken, karşılanmamış siparişler ve tedarik mevcudiyeti endeksleri her ikisinde de gerileme kaydedildi. İstihdam, önceki iki aydaki artışın ardından düştü, ancak sermaye harcama planlarında hafif bir yükseliş gözlendi.

Gelecekteki iş durumunu ölçen endeks, ankete katılanların yaklaşık yarısının önümüzdeki altı ay içinde koşulların iyileşeceğini beklediğini ortaya koydu.