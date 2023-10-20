Next.e.GO Mobile, 3 yeni mikrofabrika kuracak

Alman elektrikli araç üreticisi Next.e.GO Mobile, gelecek iki yılda üretimini artırmak, şehir içi kullanıma yönelik ucuz, küçük araçlar üretmek için Avrupa ve ABD'de 3 yeni mikro fabrika kuracak. Şirketin halihazırda Almanya'da bir fabrikası bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Next.e.GO Mobile CEO'su Ali Vezvaei, Kuzey Makedonya'da 2024 yılında üretime başlaması planlanan bir fabrikanın yanı sıra, e.GO'nun Avrupa'da başka bir fabrika ve ABD'de Enflasyon Azaltma Yasası tarafından sağlanan sübvansiyonlardan yararlanmak için bir fabrika da ABD'de kurmak istediğini söyledi. Vezvaei, Aachen merkezli e.GO'nun mikro fabrikalarının yapımının yaklaşık 60 milyon dolara mal olduğunu, son derece otomatik olduğunu ve yılda yaklaşık 30 bin elektrikli araç üretebildiğini aktardı.

e.GO şu anda Aachen'daki fabrikasında 24 bin 990 euroya (26 bin 457 dolar) dört kişilik küçük bir EV olan e.Wave X'i üretiyor. Şimdiye kadar yaklaşık bin 200 adet üretildi.