Niesr: Başbakan Sunak'ın enflasyonla başı dertte

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (Niesr), İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın bu yıl enflasyonu yarıya indirme hedefine ulaşmakta zorlanacağını ve İngiltere Merkez Bankası'nın işini karmaşık hale getireceğini belirtti.

Niesr'nin Perşembe günü yayımlanan yayınlanan Bahar raporuna göre, ücretler ve fiyatlar yüksek kalmaya devam ederken, enflasyonun yılın son çeyreğinde yüzde 5,4'e ulaşması bekleniyor. Bu, 2022'nin son üç ayında kaydedilen yüzde 10,7'lik enflasyondan daha düşük olsa da, Sunak'ın hedefine ulaşması zor görünüyor.

Başbakan Sunak, Ocak ayında enflasyonu yarıya indirme taahhüdünü ekonomik planlarının merkezine koymuştu. Ayrıca, bu yıl ekonomiyi büyütmek ve ulusal borcun gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payını düşürme hedefindeydi. Ancak, Niesr'nin tahminleri, bu hedefleri gerçekleştirmenin kolay olmadığını gösteriyor. Yüksek enflasyon, hanehalklarının reel harcanabilir gelirlerini 2023'te yüzde 0,7 ve 2024'te yüzde 1,1 azaltacak.

Niesr, ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,3 büyüyeceğini ve ulusal borcun hızla düşmesini beklediğini belirtti. Bunun nedeni, yüksek enflasyonun KDV gelirlerini artırması ve daha fazla işçiyi daha yüksek oranlarda gelir vergisi ödemeye sürüklemesi olarak açıklandı.