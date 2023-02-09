NIESR: İngiltere resesyondan kaçınabilir

GSYİH büyümesinin 2023 yılında sıfıra yakın kalmasını ve dolayısıyla teknik bir resesyondan kaçılmasını bekleyen Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) İngiltere ekonomisine dair tahminlerini paylaştı.

Yayımladığı raporda İngiltere'de işgücü piyasasının güçlü olduğunu ; ancak, cansız büyüme nedeniyle, önümüzdeki yıl işsizliğin yavaş bir şekilde artacağını ve 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 4,7 civarında zirve yapacağını tahmin ettiler.

Enflasyonun, hem makroekonomi hem de hanehalkı düzeyinde 2023 için bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirten NIESR, enflasyondaki gerilemeye rağmen enflasyonist baskıların hala mevcut olduğunu düşünüyor.

Kuruluş İngiltere'de enflasyonun 2024 sonunda hala yüzde 3'ün üzerinde olacağını ve İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi olan yüzde 2'ye 2025'in üçüncü çeyreğine kadar ulaşamayacağını tahmin ediyor.

Yayımladığı raporda İngiltere ekonomisine dair büyüme tahminlerini de paylaşan NIESR ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,2 ve 2024'te yüzde 1 büyüyeceğini öngörüyor. Büyümeye dair yapılan tahminler ise , İngiltere Merkez Bankası'nın tahminlerinden daha iyimser bir tablo çiziyor.