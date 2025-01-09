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Nijerya ve Çin'den işbirliği kararı

Nijerya ve Çin, enerji, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
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Nijerya ve Çin'den işbirliği kararı
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 4 ülkeyi kapsayan Afrika turu kapsamında, Nijerya'nın başkenti Abuja'da, mevkidaşı Yusuf Tuggar ile bir araya geldi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tuggar, Vang ile görüşmelerinde, enerji, güvenlik ve ekonomi gibi alanlarda işbirliğini artırma kararı aldıklarını belirtti.

Tuggar, görüşmede, bölgesel güvenlik sorunlarına yönelik ortak çabaları vurguladıklarını ifade etti.

Bakan Vang da Nijerya'nın mevcut döviz takası anlaşmasını genişletme talebini "olumlu bir şekilde değerlendireceklerini" belirtti.

Bölgesel barış ve güvenlik konularına da değinen Vang, Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Afrika lehine oy kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

Vang, Nijerya'nın bölgedeki ülkeleri harekete geçirme çabalarına destek vereceklerini dile getirdi.

"Afrika ile çalışarak güvensizlik sorunlarını ele alacak ve kalkınma yoluyla uzun vadeli istikrarı sağlayacağız." ifadesini kullanan Vang, Çin'in Afrika'ya kalkınma ve güvenlik konularındaki desteğini sürdüreceğini vurguladı.

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