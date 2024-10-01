Nike popüler ayakkabılarının arzını azaltıyor

Eylül 2024'te Nike CEO'su John Donahoe'nun görevinden ayrılacağı açıklandı. Donahoe'nun şirkette CEO olarak son günü 13 Ekim olacak. Öte yandan Nike, satışlarını hareketlendirmek için yeni hamleler yapmaya devam ediyor.

Bir yıl önce Donahoe, spor ayakkabı devinin Air Force 1, Air Jordan 1 ve Dunk modellerini sektör tarihinin en büyük çok milyar dolarlık ayakkabı markaları haline getirmesini kutluyordu. Bu modellerin satışları güçlüydü ve spor ayakkabı devinin 51 milyar dolarlık satışa imza atmasını sağladı. Ancak Nike bu modelleri çok fazla üretti ve zaman içinde ayakkabılar daha az 'havalı' olmaya başladı.

Şirket şimdilerde en ikonik spor ayakkabılarını kurtarmak için onların arzını agresif bir şekilde azaltıyor.

Popüler Nike modelleri artık yoğun ilgi görmüyor

İki yıl önce, StockX ve GOAT gibi ikinci el platformlarında kolaylıkla kâr amacıyla satılabilen spor ayakkabılar, artık Nike’ın SNKRS uygulamasında saniyeler içinde tükenmiyor. Spor ayakkabı devi, bazı sınırlı üretim ürünlerini web sitesinde indirimli fiyatlarla satıyor. Bu ayakkabılar artık, daha önce sınırlı üretim modellerinin satılmadığı Foot Locker gibi perakende mağazalarının raflarında bile satılıyor.

Spor ayakkabı bilgi hizmeti SiteSupply'in yöneticisi Anthony Treviso, Nike'ın talebi doğru ölçemediğini ve bu yüzden ürünlerin satılamadığını söylüyor.

Şimdilerde şirketin geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 30 Ağustos’ta sona eren çeyrek için yüzde

10'luk bir satış düşüşü bildirmesi bekleniyor.

Satışlardaki düşüş kısmen sınırlı üretim spor ayakkabı sayısındaki azalmadan kaynaklanıyor. Durumu kötüleştiren ise sınırlı üretim modellerinin sayısını azaltma çabalarına rağmen, yeni modellere olan talep düşük kalmaya devam ediyor. Öte yandan modeller Nike’ın uygulamalarında ve web sitesinde beklenildiği gibi performans göstermiyor.

Nike’ın sınırlı sayıda üretilen Air Jordan spor ayakkabıları, 200 dolara kadar satılabildiği için en karlı ürünleri arasında yer alıyor. Nike, son mali yılında Jordan markalı ürünlerden yaklaşık 7 milyar dolarlık satış yaptı.

Şirket, haziranda mevcut mali yıl için satış tahminlerini değiştirerek yüzde 6'ya kadar bir satış düşüşü beklediğini açıkladı.

Donahoe, 13 Ekim’de CEO’luk görevinden ayrılacak. Nike’ın kıdemli ismi Elliott Hill, yeniden yapılandırma sürecine liderlik edecek. Hill, şirketin 2017’de benzer bir pazar daralması başlattığında Nike’ın liderlik ekibinin bir parçasıydı. Karşılaşacakları zorlukları aşmak için Hill'in deneyimlerinden faydalanılması bekleniyor.

Ancak bu kez Nike'ın işi daha zor. Çünkü rakipleri daha fazla benimsenmeye başladı. Bugün analistler, Nike’ın 2017’de Vaporfly’ı piyasaya sürdüğündeki gibi çığır açan ürün inovasyonuna sahip olmadığını söylüyor.