Nikkei 2 ayın dibini gördü

Takip Et

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi Çin'in ekonomik görünüme yönelik endişelerin risk iştahını zayıflatmasına ve Fitch'in ABD bankaları için yaptığı uyarının Japon banka hisselerine satış getirmesine bağlı olarak 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Nikkei 225 Endeksi 31.784,91 puana kadar geriledi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 1'e yakın düşüşle 31933,62 puanda.

Tachibana Securities'den Shigetoshi Kamada yaptığı değerlendirmede, "Dünyanın iki büyük ekonomisinden birinin görünümünün sönük olması küresel ekonomiye ilişkin endişelere neden oluyor. Bu durum, piyasada çok fazla hareketin olmadığı ortamda Japon hisselerini negatif etkiliyor" dedi.

Fitch'in ABD bankalarının notunu indirebileceği uyarısının etkisiyle Japon bankalarına da satış geldi. Tokyo Borsası'nda Mitsubishi UFJ Financial Group hisseleri %2.41 düşerken, Sumitomo Mitsui Financial Group %1,41 ve Mizuho Financial Grup %1,71 değer kaybetti.