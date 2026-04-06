Nil’in kıyısında ekonomik tsunami: Mısır özel sektörü kritik eşiğin altında!

Mısır iş dünyası, bölgesel çatışmaların yarattığı belirsizlik dalgası ile içerideki maliyet enflasyonu arasına sıkışmış durumda. Akaryakıt fiyatlarına yapılan peş peşe zamlar ve yerel para birimi üzerindeki dolar baskısı, girdi maliyetlerini son 1,5 yılın en yüksek hızına ulaştırdı. Sahadaki veriler net bir gerçeği ortaya koyuyor; şirketler, artan maliyet yükünü daralan iç pazar nedeniyle son tüketiciye yansıtamıyor. Bu durum, kar marjlarını eritmekle kalmıyor; iş dünyası beklentilerinde tarihi bir kırılmaya yol açıyor. Sektör temsilcilerinin önümüzdeki döneme dair projeksiyonları, kayıtların tutulmaya başlandığı dönemden bu yana ilk kez negatif bölgeye yerleşmiş durumda.

Mısır'ın ikilemi: Güvenlik mi, likidite mi?”

Kızıldeniz’deki güvenlik krizinin faturası, Mısır'ın en büyük döviz damarı olan Süveyş Kanalı üzerinden kesilmeye devam ediyor. Küresel lojistik devlerinin rotayı Ümit Burnu’na çevirmesiyle yaşanan gelir kaybı, makroekonomik dengeleri altüst eden temel unsur olarak öne çıkıyor. Bu noktada asıl kritik soru, döviz likiditesindeki bu keskin daralmanın Mısır'ın devasa savunma modernizasyon projelerini nasıl etkileyeceğidir. Jeopolitik risklerin zirve yaptığı bir konjonktürde, orduyu modernize etme zorunluluğu ile özel sektörü ayakta tutma çabası arasında giderek derinleşen bir bütçe uçurumu oluşuyor. Mevcut iktisadi tablo, bölgedeki askeri angajmanları ve yeni nesil savunma tedarik süreçlerini zorunlu bir "stratejik ertelemeye" itme potansiyeli taşıyor.

Küresel tedarik zincirinde 'Mısır düğümü'

Mısır özel sektöründeki bu tıkanma, yerel bir krizin çok ötesinde, küresel tedarik zinciri için yeni bir risk katmanı oluşturuyor. Üretim ve yeni siparişlerdeki dramatik düşüş, Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarındaki mal akışını yavaşlatırken, Mısır’ın bir bölgesel üretim üssü olma vizyonunu da gölgeliyor. Yapısal reformlar ve döviz krizine yönelik radikal adımlar kararlılıkla atılmazsa, petrol dışı sektördeki bu kan kaybı kalıcı bir stagflasyon sarmalına dönüşebilir. Piyasadaki mevcut satış iştahı ve sipariş yetersizliği, Mısır'ın önümüzdeki süreçte çok daha sert bir iktisadi sınav vereceğini açıkça kanıtlıyor.