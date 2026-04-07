Nobel ödüllü ekonomistten sert tablo: İran savaşı uzarsa maliyet krizi büyüyecek

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu risklere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yapay zekâ ve İran ile yaşanan savaşın maliyet krizini derinleştirebileceği uyarısında bulundu. Clinton yönetiminde Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı yaptığı dönemde sanayisizleşmenin tehlikelerine dikkat çektiğini hatırlatan Stiglitz, mevcut ekonomik politikaların bireysel özgürlükler üzerindeki etkilerini eleştirdi.

Stiglitz, gümrük tarifelerinin imalat sektöründeki istihdam kaybını geri getirmeyeceğini savunarak, modern imalatın artık robotlar üzerinden yürüdüğünü belirtti. Hizmet sektörü odaklı ekonomilerde inovasyonun önemine değinen ekonomist, üniversitelere yönelik saldırıların ABD'nin rekabet gücünü zayıflattığını ifade etti.

İran ile devam eden savaşın stagflasyon riskini beraberinde getirdiğini kaydeden Stiglitz, savaşın küresel emtia fiyatlarını yukarı çektiğini bildirdi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda petrol ve gübre fiyatlarındaki artışın Amerikan halkının yaşam maliyetini doğrudan etkileyeceğini belirten Stiglitz, enflasyonist psikolojinin özellikle gıda ve benzin fiyatları üzerinden şekillendiğini vurguladı.

Fed’in mevcut durumda imkânsız bir pozisyonda olduğunu dile getiren Stiglitz, faiz artışlarının arz şokundan kaynaklanan enflasyonu çözmeyeceğini, aksine reel ekonomideki zayıflıkları derinleştirebileceğini savundu. Fed Başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh'ın bağımsızlığına dair şüphelerini dile getiren Stiglitz, yapay zekanın kısa vadede makroekonomik verilere büyük katkı sağlamayacağını ve bu alanda bir balon oluştuğunu ifade etti.

Yapay zekanın teknolojik olarak başarılı olsa dahi, yoğun rekabet nedeniyle firmaların beklenen kârları elde edemeyeceğini öngören Stiglitz, bu durumun 1990'lardaki teknoloji balonundan daha büyük bir çöküşe yol açabileceğini belirtti. Ayrıca yapay zekanın iş gücü piyasasında ciddi bozulmalara neden olacağını ve sadece temel gelir desteği sağlamanın toplumsal sorunlara çözüm olmayacağını sözlerine ekledi.