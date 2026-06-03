Nobel ödüllü ekonomistten Trump'a sert eleştiri: Artık yönetmek değil, intikam almak istiyor

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi ünlü ekonomist Paul Krugman, Substack’te yazdığı “Trump pes etti” başlıklı değerlendirmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Bill Pulte'yi vekâleten Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) görevine atamasını hedef aldı.

Krugman, Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahalesinin ardından siyasi olarak yıprandığını savunarak, başkanın artık yönetim performansı yerine güç ve intikam odaklı hareket ettiğini ileri sürdü.

Yazısında, Pulte'nin atanmasına özel bir yer ayıran Krugman, DNI görevini düzenleyen yasal çerçevenin bu pozisyon için kapsamlı ulusal güvenlik deneyimi şartı aradığını hatırlattı. Hâlihazırda Federal Konut Finansman Ajansı'nın başında bulunan Pulte'nin ise ulusal güvenlik alanında herhangi bir geçmişe sahip olmadığını belirten Krugman, Trump'ın vekâleten atama yoluyla Kongre'deki onay sürecini devre dışı bırakmaya çalıştığını iddia etti.

"Sadakat liyakatin önüne geçti"

Krugman, Pulte'nin göreve uygun olmadığını savunurken, Trump'ın atamalarda uzmanlıktan çok kişisel sadakati esas aldığını öne sürdü.

Pulte'nin geçmişte sosyal medya üzerinden Trump'ın siyasi rakiplerine yönelik sert çıkışlarıyla öne çıktığını hatırlatan Krugman, Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, New York Başsavcısı Letitia James ve eski Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik suçlamalarını örnek gösterdi.

Krugman'a göre Pulte'nin Trump yönetimindeki yükselişi, teknik yeterlilikten çok siyasi bağlılığının bir sonucu.

"Trump artık öfke ve intikamla hareket ediyor"

Yazısında daha geniş bir siyasi değerlendirme de yapan Krugman, Trump'ın artık devlet kurumlarını etkin şekilde yönetmekten ziyade kendisine karşı olduğunu düşündüğü kişileri cezalandırmaya odaklandığını savundu.

Krugman, ABD demokrasisine yönelik risklerin devam ettiğini belirterek, muhafazakâr çevrelerin yargı ve kamu kurumları üzerindeki etkisinin arttığını öne sürdü. Trump'ın siyasi yaklaşımını sert ifadelerle eleştiren ekonomist, başkanın giderek daha fazla öfke ve intikam duygularıyla hareket ettiğini iddia etti.

Krugman'ın değerlendirmeleri, Trump yönetiminin üst düzey atamaları ve federal kurumların bağımsızlığına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.