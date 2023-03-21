Nobel ödüllü iktisatçıdan Fed'e öneri: Bir şey yapma
Nobel ödüllü ve tanınmış ekonomist Paul Krugman Amerika Merkez Bankası'na (Fed) Çarşamba günü alacak olduğu faiz kararı öncesi "Sadece dur ve bir şey yapma" önerisinde bulundu.
Princeton Üniversitesi'nde İktisat ve Uluslararası İlişkiler profesörü olan Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, bankacılık sektöründe ortaya çıkan kriz ve iflas endişelerinin ışında, Fed'e bir sonraki faiz toplantısında 'hareket etmemesi ve bir şey yapmaması' çağrısında bulundu.
Krugman'a göre "finansal piyasalardaki karmaşa", merkez bankasının daha fazla netlik olana kadar duraklaması için yeterli bir neden. Banka mevduatlarından çok daha katı likidite gereksinimleri olan para piyasası fonlarına birçok fonun taşındığına ve bu nedenle ticari kredilere ciddi bir darbe vurabileceğine işaret etti.
Krugman, bilinen geçici veya bozucu faktörler hariç temel enflasyon rakamlarının işçilik maliyetlerinden daha karamsar olduğunu kaydetti. Ekonomist, "Bankalar patlamaya başlamadan önce, çekirdek enflasyonda önemli bir düşüş gördük - ancak hedeften ne kadar uzakta olduğumuz ve enflasyonun hala düşüp düşmediği veya yatay hareket edip etmediği belirsiz" dedi.