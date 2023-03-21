Nobel ödüllü iktisatçıdan Fed'e öneri: Bir şey yapma

Princeton Üniversitesi'nde İktisat ve Uluslararası İlişkiler profesörü olan Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, bankacılık sektöründe ortaya çıkan kriz ve iflas endişelerinin ışında, Fed'e bir sonraki faiz toplantısında 'hareket etmemesi ve bir şey yapmaması' çağrısında bulundu.

Krugman'a göre "finansal piyasalardaki karmaşa", merkez bankasının daha fazla netlik olana kadar duraklaması için yeterli bir neden. Banka mevduatlarından çok daha katı likidite gereksinimleri olan para piyasası fonlarına birçok fonun taşındığına ve bu nedenle ticari kredilere ciddi bir darbe vurabileceğine işaret etti.