Nokia'nın üçüncü çeyrek karı beklentileri aştı

Nokia, çeyrek için düzeltilmiş faaliyet karının 435 milyon euro olduğunu açıkladı. Analistler 324 milyor euro faaliyet karı tahmin ediyordu.

Nokia, Trump yönetiminin tarifeleri ve kur dalgalanmalarının etkileri nedeniyle temmuz ayında yılın tamamına ilişkin kar beklentisini düşürmüştü. Şirket, 2025 yılı için 1,6-2,1 milyar euro arasında faaliyet karı bekliyor.

CEO Justin Hotard şirketin başına nisan ayında geçti ve stratejisini 19 kasım'daki sermaye piyasaları gününde ayrıntılı olarak açıklayacak.