Nomura: Çin, büyüme hedefini yüzde 4,5-5 aralığında belirleyebilir

"İç tüketim, Pekin için bu yıl dış rüzgarlara karşı koymak için önemli bir odak noktası olabilir" diyen ekonomistler, yetkililerin mevcut takas programlarını ve diğer sübvansiyonları genişletebileceğini savundu.

"Çin'in resmi mali açığını 2024'te GSYH'nın %3'ünden %4'üne çıkarabileceğini ve yatırım ve tüketimi desteklemek için rekor düzeyde özel devlet tahvili ihracı yapabileceğini" de ifade eden ekonomistler, Pekin'in yüksek kaliteli büyümeye ve özel sektöre desteğe daha fazla önem vermesiyle yapısal reformun bu yıl hızlanabileceğini de vurguladı.