Nomura: Çin enflasyonunda iyileşme sınırlı!

Nomura, Çin’in ekim ayı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,2 artarak eylüldeki yüzde -0,3 seviyesinden yükseldiğini ve beklentileri aştığını bildirdi. Üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) yıllık düşüş ise yüzde -2,3’ten yüzde -2,1’e daraldı ve genel olarak beklentilere paralel gerçekleşti.

TÜFE’deki artışın temel olarak gıda fiyatları ve daha güçlü çekirdek enflasyondan kaynaklandığını belirten Nomura, altın fiyatlarındaki yükselişin de katkı sağladığını ifade etti. ÜFE’deki toparlanma ise küresel demir dışı metal fiyatlarıyla desteklenirken, dayanıklı tüketim mallarının üretici fiyatları zayıf kaldı.

Nomura, Çin için 2025 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini değiştirmedi: TÜFE’nin yıl sonunda yüzde 0 civarında, ÜFE’nin ise yüzde -2,5 seviyesinde kalması bekleniyor. Kurum, mevcut “anti-involution” politikalarının tek başına ekonomik toparlanmayı sağlayamayacağını savunarak, talep yönlü baskıların giderek arttığına dikkat çekti.