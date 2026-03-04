Nomura: Çin’in enerji ithalatında Hürmüz Boğazı riski öne çıkıyor
Nomura’ya göre Orta Doğu’daki çatışmaların tırmanması, Çin’in enerji güvenliği açısından Hürmüz Boğazı riskini öne çıkarıyor.
Nomura analistleri, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla artan Orta Doğu kaynaklı kesintilerin Çin’in enerji güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.
Çin’in ham petrol tüketiminin yüzde 73’ü, doğal gaz tüketiminin ise yüzde 40’ı ithalata dayanıyor. Bu ithalatın yaklaşık yüzde 50’si petrolde, yüzde 16’sı doğal gazda Hürmüz Boğazı üzerinden taşınıyor.
Nomura’nın hesaplamalarına göre, boğazdan geçen ham petrol ithalatı Çin’in toplam enerji tüketiminin yüzde 6,6’sını, doğal gaz ithalatı ise yüzde 0,6’sını oluşturuyor.
Analistler, Hürmüz Boğazı’nın Çin’in enerji ve sanayiye bağlı emtia tedarik zincirleri için kritik bir deniz geçiş noktası olmaya devam ettiğini vurguladı.