Nomura: Çin'in kapasite fazlasını azaltma kampanyası başarılı olacak

Nomura analistleri, "Çin'in güneş enerjisi sektöründeki kapasite fazlasını azaltma kampanyası başarılı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Nomura analistleri, Çin'in güneş enerjisi sektöründeki kapasite fazlasını azaltma kampanyasının büyük üreticiler arasındaki güçlü uyum ve destekleyici politika sinyalleriyle başarılı olmasının muhtemel olduğunu söylüyor. Analistler, önemli miktarda polisilikon kapasitesinin piyasadan çıkmasını ve bunun arz-talep dengesini iyileştirmesi gerektiğini bekliyor.

Polisilikon üretiminin Kasım ayında Güneybatı Çin'deki düşük kapasite kullanımı nedeniyle düşmesi beklenirken, iki önde gelen üreticinin kesintilerinin ardından wafer üretiminin daralması gerekiyor. Güneş hücresi ve modül üretimlerinin de azalacağı öngörülüyor.

Analistler, kısa vadeli olumsuz etkenlerin devam edebileceğini ve yüksek stokların ve aşağı akış segmentlerindeki mevsimsel talep zayıflığının fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceğini belirtiyor.

Orta vadede, geliştirilmiş sektör disiplininin daha yüksek kapasite kullanımını, fiyat toparlanmasını ve polisilikon firmaları için daha güçlü karlılığı desteklemesinin beklendiğini ekliyorlar.

