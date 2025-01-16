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Nomura, Japonya'dan artırımı beklentilerini öne çekti

Nomura analistleri, Japonya Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz artırımı için beklentilerini marttan ocak ayına çekti.

Haber Merkezi
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Nomura, Japonya'dan artırımı beklentilerini öne çekti
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Japonya Merkez Bankası (BOJ) şube müdürleri toplantısına ve Başkan Yardımcısı Himino'nun konuşmasına atıfta bulunan analistler, BOJ'un Japonya'daki ücret artışları ve ABD politikası hakkında daha az belirsizlik olduğu sonucuna varacağını öngördü.

Analistler Yohei Morita ve Uichiro Nozaki, Trump'ın gelecek hafta yapacağı açılış konuşmasında gümrük tarifeleri ve diğer politika detaylarına ilişkin netliğin BOJ'un artırımını destekleyeceğini savundu. Bununla birlikte, konuşmanın finansal piyasalarda dalgalanma yaratması halinde BOJ'un sabit kalabileceğini de ekledi.

BOJ muhtemelen TÜFE enflasyon tahminlerini yükseltecek, ancak Nomura faiz artırımlarının hızını artırmasını beklemiyor.

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