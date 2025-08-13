Nomura'dan 'Fed' tahmini: Eylülde faiz indirebilir

  1. Ekonomim
Nomura, Fed'den eylül ayında faiz indirimi beklediğini açıkladı.

Nomura, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediğini açıkladı. Bu beklenti, çekirdek PCE enflasyonundaki yumuşama ve zayıflayan işgücü piyasası verilerine dayanıyor.

Aracı kurum, ek olarak aralık ayında ve 2026 Mart'ta da 25'er baz puanlık ilave kesintiler öngörüyor.

Nomura, bu indirimlerin Fed'in haziran ayı nokta grafiği ile uyumlu olduğunu Salı günü yayınladığı bir notta belirtti.

