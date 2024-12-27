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Nomura'ya göre, Çin gelecek yıl daha güçlü mali önlemler alabilir

Nomura analistleri, Çin'in gelecek yıl daha güçlü mali önlemler alabileceğini düşünüyor.

Haber Merkezi
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Nomura'ya göre, Çin gelecek yıl daha güçlü mali önlemler alabilir
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Nomura analistleri yayımladıkları bir notta, aralık ayı Politbüro toplantısında ve Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda Çinli politikacıların daha proaktif bir mali politika benimseme sözü verdiklerini, Çin'in 2020'nin başlarında pandemiyle mücadele ederken kullandığı dil ile aynı olduğunu belirtiyorlar.

Nomura, 2025 için borçlanmada 3,6 trilyon yuanlık bir artış ve mali açığın bu yılki yüzde 3,0'dan GSYH'nin yüzde 4,0'ına yükselmesini öngörüyor.

Aracı kurum, Çin'in normal bir düşüş döngüsünde olmadığı görüşünü yineliyor, bu nedenle ekonomiyi canlandırmak için son teşvikten daha fazlasının gerekebileceği görüşünü savunuyor.

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