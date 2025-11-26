Norveç ekonomisi yavaşlıyor: Faiz indirimi beklentisi artıyor

Norveç ana kara ekonomisi üçüncü çeyrekte yavaşladı.

Büyümedeki yavaşlama, İsveçli SEB’in 2026’da Norges Bank’tan iki faiz indirimi beklentisini destekledi. Bankanın Norveç Baş Stratejisti Erica Dalsto’ya göre, çeyreklik büyüme ikinci çeyrekte aşağı yönlü revize edilen yüzde 0,5’ten yüzde 0,1’e geriledi.

Bu oran piyasa beklentilerinin biraz altında, Norges Bank’ın yüzde 0,4 tahmininin ise oldukça gerisinde kaldı.

Dalsto, tarihsel verilerdeki büyük revizyonların sonucu etkilediğini ancak beklenenden zayıf büyüme ve istihdamın, Norges Bank projeksiyonları için aşağı yönlü riskleri güçlendirdiğini belirtirken, şunları söyledi:

"Bu durum enflasyonist baskılar açısından cesaret verici olsa da işsizlik düşük seyrediyor ve faiz indirimi beklentileri açısından ücret artışlarının seyri belirleyici olmaya devam edecek.”