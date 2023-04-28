Norveç, gaz boru hattı şebekelerini kamulaştırmayı planlıyor

Norveç'in petrol ve enerji bakanlığı, mevcut imtiyazların çoğunun 2028'de sona ermesinin ardından doğal gaz boru hattı şebekesinin çoğunu kamulaştırarak önemli altyapı üzerindeki kontrolü sıkılaştırmayı planladığını duyurdu.

Norveç, Rus gaz akışındaki düşüşün ardından Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi haline gelmiş ve yaklaşık 9 bin km'lik bir boru hattı şebekesi aracılığıyla gaz tedarik ediyor.