Norveç, gaz boru hattı şebekelerini kamulaştırmayı planlıyor
Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayan Norveç, doğal gaz boru hattı şebekelerinin çoğunu kamulaştırmayı planlıyor.
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Norveç'in petrol ve enerji bakanlığı, mevcut imtiyazların çoğunun 2028'de sona ermesinin ardından doğal gaz boru hattı şebekesinin çoğunu kamulaştırarak önemli altyapı üzerindeki kontrolü sıkılaştırmayı planladığını duyurdu.
Norveç, Rus gaz akışındaki düşüşün ardından Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi haline gelmiş ve yaklaşık 9 bin km'lik bir boru hattı şebekesi aracılığıyla gaz tedarik ediyor.