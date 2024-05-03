Norveç Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Norges'ten yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,50 seviyesinde kaldı. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değişmeyeceği yönünedeydi.

Norges Başkanı Ida Wolden Bache, "Komitenin genel görünüme ilişkin mevcut değerlendirmesine göre politika faizi muhtemelen bir süre daha bugünkü seviyesinde tutulacak." dedi.

Kurul, politika faizinin makul bir zaman diliminde enflasyonu hedefe döndürmeye yetecek kadar yüksek olduğunu değerlendiriyor.

Açıklamada, "Para politikası sıkılaştırıcı bir etki yaratıyor ve Norveç ekonomisindeki büyüme düşük. Fiyat enflasyonu yavaşlıyor ancak hâlâ hedefin belirgin biçimde üzerinde. İşletme maliyetleri son yıllarda keskin bir şekilde arttı ve yüksek ücret artışı ve zayıf kron enflasyonun yüksek tutulmasına katkıda bulunuyor." denildi.

Norveç'te Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 3,9, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 4,5 olarak açıklandı.