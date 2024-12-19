Norveç Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Norges'ten yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %4,50 seviyesinde kaldı. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değişmeyeceği yönünedeydi.

Norges Başkanı Ida Wolden Bache, "Komite, enflasyonu hedef civarında istikrara kavuşturmak için sıkılaştırıcı bir para politikasına hâlâ ihtiyaç duyulduğuna, ancak para politikasını gevşetmeye başlama zamanının yakında yaklaştığı sonucuna vardı." dedi.

Komite, tartışmasında Norveç ekonomisindeki faaliyetin daha önce tahmin edilenden daha iyi durumda göründüğünü belirtti.

Açıklamada, "Öte yandan, enflasyon hedefe yaklaştı ve enflasyon baskıları daha önce varsayılandan biraz daha sakin görünüyor. Komite, enflasyonu makul bir zaman ufku içinde hedefe indirmek için gerekenden daha fazla ekonomik faaliyeti kısıtlamak istemiyor." denildi.

Banka, enflasyonun 2027 sonunda %2'nin biraz üzerinde olmasının öngörüldüğüne işaret etti.