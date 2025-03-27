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Norveç Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Norveç Merkez Bankası (Norges), üst üste dokuzuncu toplantısında da piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranında değişikliğe gitmedi.

Haber Merkezi
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Norveç Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
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Norges'ten yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %4,50 seviyesinde kaldı. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değişmeyeceği yönünedeydi.

Açıklamada, gelecekteki ekonomik gelişmeler hakkında belirsizlik olduğu, ancak Komitenin görünüm hakkındaki mevcut değerlendirmesinin, politika faizinin büyük olasılıkla 2025 yılı içerisinde düşürüleceğini ima ettiği ifade edildi.

Norges Başkanı Ida Wolden Bache, "Enflasyon arttı ve beklenenden belirgin şekilde yüksek oldu. Politika faizi erken düşürülürse, fiyatlar hızla yükselmeye devam edebilir. Bu nedenle, politika faizini şimdi değiştirmemeye karar verdik " diye konuştu.

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