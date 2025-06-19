Norveç Merkez Bankası'ndan 5 yıl sonra ilk

Banka açıklamasında, “Ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor. Ancak ekonomi tahminlere paralel gelişirse, 2025 yılında politika faizinin daha da düşmesi beklenebilir” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz aylarda tüketici fiyatlarındaki beklenmedik yükseliş nedeniyle faiz indirimi planlarını erteleyen Norges Bank, Mayıs ayında faizleri %4,50 seviyesinde sabit tutmuştu. Bu oran, 2008’den bu yana en yüksek faiz seviyesi olarak kayıtlara geçmişti.

Norges Bank Başkanı Ida Wolden Bache, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Enflasyon, Mart ayındaki para politikası toplantısından bu yana düşüş gösterdi ve önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon tahminleri de daha ılımlı bir seyir izliyor” dedi.

Bache, “Faiz oranlarının dikkatli şekilde aşağı çekilmesi, ekonomik faaliyetleri gereğinden fazla baskılamadan enflasyonun hedefe dönmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre bu gelişme, Norveç'in para politikasında daha gevşek bir döneme girebileceğinin sinyallerini veriyor.