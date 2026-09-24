Norveç Merkez Bankası'ndan faiz artışı: Yeni artışlar da masada

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Norveç Merkez Bankası (Norges Bank), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye çıkardı. Banka, enflasyonun makul bir süre içinde hedefe dönmesi için para politikasında bir miktar daha sıkı duruşa ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

Norges Bank, enflasyonun birkaç yıldır hedefin üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek faiz artışının fiyat artışlarını azaltmaya yardımcı olacağını belirtti.

Banka, politika faizinin bir süre yüksek seviyelerde tutulmasının muhtemelen gerekli olacağını ifade ederken, ihtiyaç duyulması halinde faizin daha da artırılabileceğini açıkladı.

Orta Doğu gelişmeleri enflasyonda belirsizliği artırıyor

Norges Bank, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlik yaratmaya devam ettiğini vurguladı. Banka, haziran ayından bu yana petrol ve doğalgazın yanı sıra çeşitli emtia fiyatlarının yükseldiğini belirtti.

Son yıllarda şirketlerin maliyetlerindeki hızlı artışın da önümüzdeki dönemde enflasyonun yüksek kalmasına katkıda bulunmasının beklendiği kaydedildi.