Norveç Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Norges'ten yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,50 seviyesinde kaldı. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değişmeyeceği yönünedeydi.

Norges Başkanı Ida Wolden Bache, "Enflasyonun makul bir zaman diliminde yüzde 2 hedefine geri getirilmesi için politika faizinin muhtemelen bir süre daha mevcut seviyede tutulması gerekecek." dedi.

Açıklamada, "Mevcut tahmin, politika faizinin sonbahara kadar olan dönemde yüzde 4,5 seviyesinde kalmayı sürdüreceğini ve ardından kademeli olarak düşeceğini gösteriyor." denildi.

Banka, enflasyonun 2024 yılında daha önce öngörülenden biraz daha hızlı yavaşlamasını ve 2027 sonuna doğru yüzde 2'ye yaklaşmasını öngörüyor.

Norges, bu yıl için medyan politika faiz seviyesi tahminini yüzde 4,50'den yüzde 4,40'a çekerken, gelecek yıl için yüzde 3,90 olarak korudu.

Norveç'te Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 4,5 olarak açıklandı.