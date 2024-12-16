Norveç, Ukrayna donanmasına yardımda bulunacak

Norveç hükümeti, Ukrayna donanmasına 242.38 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı.

Norveç, Ukrayna’ya donanmasını güçlendirmek ve Karadeniz’deki Rus deniz kuvvetlerini caydırmasına yardımcı olmak amacıyla 242.38 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere yaptığı açıklamada, “Ukrayna nüfusunun ve altyapısının Karadeniz’deki Rus filosundan gelecek saldırılara karşı korunması elzemdir. Aynı zamanda Ukrayna için çok önemli bir gelir kaynağı olan tahıl ve diğer ürünlerin ihracatının korunası da önemlidir” dedi.