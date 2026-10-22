Norveç Varlık Fonu faiz şokuyla geriledi: Tahvil portföyü kayıpları tetikledi

Temmuz-eylül dönemini kapsayan çeyreksel finansal raporlara göre, fonun toplam piyasa kapitalizasyonu bu periyotta 670 milyar Norveç kronu tutarında konjonktürel bir erime kaydetti. Yaşanan bu hacimsel daralmaya karşın, dönemsel likidite akışları ve bakiye varlık yapısıyla fonun toplam büyüklüğü 22 trilyon 14 milyar kron (yaklaşık 2,35 trilyon dolar) seviyesinde konsolide oldu.

Sabit getirili varlıklarda faiz baskısı

Fon yönetiminin tepe yöneticilerinden Trond Grande, varlık getiri rasyolarının genel olarak yatay bir seyir izlediğini, ancak tahvil piyasalarındaki getiri eğrisinin dikleşmesi ve yükselen cari faizlerin sabit getirili menkul kıymet portföyünde optimizasyonu zorlaştırdığını belirtti. Grande, bu korelasyonun doğal bir sonucu olarak üçüncü çeyrek bütçesinin hafif negatif getiri bandında kalıcı bir seyir izlediğini teyit etti.

Küresel piyasalardaki varlık dağılımı

Norveç'in petrol ve doğal gaz üretiminden elde ettiği hidrokarbon gelirlerini gelecek nesiller arası sermaye transferi aracı olarak değerlendiren kurum; uluslararası hisse senedi, tahvil ve gayrimenkul piyasalarında aktif bir küresel yatırımcı kimliği taşıyor. Oslo hükümetinin bütçe finansmanında sınırlı bir pay ayrılan fon kaynaklarının ezici bir çoğunluğu, uzun vadeli birikim stratejileri doğrultusunda yurt dışı piyasalarda değerlendiriliyor. Global pay piyasalarındaki toplam halka açık hisse senetlerinin ortalama %1,5’ini portföyünde bulunduran dünyanın bu en büyük tekil kurumsal yatırımcısı, Norveç sınırları dışında 71 ülkeye yayılan ve 7 bin 100’den fazla şirketi kapsayan geniş bir küresel portföyü yönetiyor. Bu çok uluslu ve geniş tabanlı yatırım yapısı, fonun küresel piyasalardaki sistematik risklere karşı kırılganlığını da artırıyor.