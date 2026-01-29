Norveç Varlık Fonu'ndan 247 milyar dolarlık kâr

Norveç Varlık Fonu, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, geçen yıl fonun yatırım getirisi yüzde 15,1 olurken, bu oran 2 trilyon 362 milyar Norveç kronuna (247 milyar dolar) denk geldi.

Öz sermaye yatırımlarından yüzde 19,3 getiri sağlayan fonun toplam piyasa değeri, 31 Aralık 2025 itibarıyla 21 trilyon 268 milyar Norveç kronuna (2 trilyon 221 milyar dolar) ulaştı.

Geçen yıl sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 5,4 getiri sağlayan fon, borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarından ise yüzde 4,4 kazanç bildirdi.

Fonun portföy dağılımı, yüzde 71,3 hisse senetleri, yüzde 26,5 sabit getirili menkul kıymetler, yüzde 1,7 gayrimenkul yatırımları ve yüzde 0,4 halka arz edilmemiş yenilenebilir enerji altyapı yatırımlarından oluştu.

Teknoloji, finans ve maden hisseleri kazandırdı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Norveç Varlık Fonu Yatırım Yönetimi Başkanı Nicolai Tangen, fonun 2025’te çok güçlü finansal sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Teknoloji, finans ve maden hisseleri öne çıkarak genel getirinin önemli bir kısmını oluşturdu." ifadesini kullandı.

Kişi başına yaklaşık 385 bin dolar düşüyor

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan bu yana ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminden sağlanan gelirle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Hükümetin yalnızca çok küçük bir bölümünü kullanabildiği fonun büyük kısmı gelecek nesiller için biriktiriliyor.

Dünya genelinde 68 ülkede 7 bin 200'den fazla firmada yatırımı bulunan fon, küresel borsalardaki hisselerin yaklaşık yüzde 1,5'ini elinde bulunduruyor. Fonun mevcut büyüklüğü, Norveç'te kişi başına yaklaşık 385 bin dolara karşılık geliyor.